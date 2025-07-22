Диетолог Пристанский: читмил разгружает психику и накапливает энергию

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Программа читмила, предполагающая, что за один прием пищи можно съесть все, что хочется, помогает снять напряжение и стресс, накопившиеся за время соблюдения правил здорового питания. Таким мнением поделился диетолог Роман Пристанский, передает "Радио 1".

По словам эксперта, диета необязательно должна быть жесткой. В пример он привел ситуации, когда люди, изучив различную информацию по данной теме в интернете, начинают морить себя голодом. Однако, по мнению Пристанского, такой подход нельзя считать верным.

"Любая диета должна выстраиваться из правильно подобранных нутриентов. Читмил выступает в качестве перегрузки, когда за один прием пищи мы можем себе позволить абсолютно все в любом объеме", – пояснил он.

Диетолог добавил, что при увеличении калорийности на 40–50% за день организм способен усвоить больше жиров и углеводов, направляя их на дополнительное хранение. Это превращается в "запас", необходимый для периодов активного занятия спортом, когда тело готово отдавать больше энергии и тепла.

"К тому же, когда мы потребляем большой объем пищи, у нас немного повышается температура тела. Этот процесс называется термогенез", – добавил врач.

Пристанский сделал акцент на том, что в любом рационе важна умеренность, и добавил в заключение, что при балансе нет необходимости соблюдать строгую диету, которая может привести к срывам.

Ранее врач-диетолог Евгений Арзамасцев посоветовал есть зеленые фрукты и овощи для похудения. По его словам, стоит добавлять 150 граммов овощей в каждый прием пищи.

Эксперт также отметил, что основа снижения веса – дефицит калорий. Если организм получает их больше, чем расходует, масса тела не уменьшается.