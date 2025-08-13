Форма поиска по сайту

13 августа, 13:15

Общество

Москвичам посоветовали отказаться от поездок на юг России из-за цветения амброзии

Врачи предупредили москвичей с аллергией воздержаться от поездок в южные регионы России в период бархатного сезона. Сейчас там в разгаре цветение амброзии – одного из самых опасных для аллергиков растений. Пыльца амброзии может вызывать насморк, слезотечение, приступы удушья и даже бронхиальную астму.

Специалисты отмечают, что из-за потепления растение постепенно распространяется на север, и случаи аллергии фиксируются уже в столичном регионе. Чтобы снизить риск, врачи рекомендуют ограничивать пребывание на открытом воздухе в сухую и ветреную погоду, использовать маски и промывать нос солевыми растворами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнгелина Жукова

