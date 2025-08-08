Психолог Белова назвала признаки, по которым можно распознать "маменькиного сынка"

Если мужчина постоянно упоминает мать, всегда советуется с ней и проводит слишком много времени, это может сигнализировать о том, что он чересчур к ней привязан. В свою очередь, такие отношения могут стать серьезной угрозой для его возлюбленной. Как это распознать, расскажет Москва 24.

Всегда спрашивает маминого совета

Если мужчина постоянно обращается к маме за помощью в принятии каких-либо решений – от покупки одежды до выбора курорта для отдыха с возлюбленной – это тревожный звоночек, предупреждает психолог Евгения Белова в разговоре с изданием Леди Mail.

"В норме взрослый человек способен самостоятельно оценивать ситуацию и делать выбор", – уточняет эксперт.

Но в ситуации с "маменькиным сыном" взрослый мужчина все решения принимает с оглядкой на родительницу. Так проявляется эмоциональная зависимость. Поначалу девушка может принять это за акт глубокого уважения парня к своей матери, но это лишь неумение жить своей головой и самостоятельно делать выбор. В будущем это может перерасти в серьезную проблему: мать может вмешиваться в отношения сына с возлюбленной и давать непрошенные советы.

Пытается завоевать мамину любовь

В некоторых семьях взрослые дети могут продолжать соперничать за внимание матери. Это происходит, если границы не были вовремя установлены. Соперничество за любовь родительницы может происходить и с отцом, если ребенок в семье единственный. Ситуацию, когда все роли в семье оказались спутаны, специалисты называют психологическим инцестом.

Проводит с матерью слишком много времени

Чрезмерная привязанность мужчины к матери также проявляется в том, что он готов отменить любые планы с возлюбленной ради встречи с родительницей. Молодой человек может стремиться ездить к маме каждые выходные или ставить ее желания в приоритет просьбам избранницы. Об этом изданию Psychologies рассказал социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов.

Иными словами, мужчина часто предпочитает своей партнерше мать. При этом он не видит возможность сохранять баланс между своими женщинами.

Мать мужчины слишком привязана к нему

Если мужчина зависим от родительницы, то и она будет к нему привязана, утверждает Шахов. В таком случае новоиспеченная избранница рискует в короткие сроки познакомиться с матерью возлюбленного. На этом будет настаивать сам молодой человек, ведь ему важно, чтобы мать оценила его выбор. Если после знакомства с потенциальной свекровью вы заметили, что мужчина изменил к вам отношение, значит, мать оказывает сильное влияние на сына.

Кроме того, такая родительница всегда требует от своего ребенка повышенного внимания. Тем более когда у сына появляется возлюбленная, мать может настаивать, чтобы отпрыск больше времени проводил с ней, нежели с девушкой, добавляет Белова. Также такие женщины постоянно нарушают личные границы детей, поэтому, когда у ребенка появляются отношения, они по привычке нарушают и личные границы потенциальной невестки. Так, в союзах с "маменькиными сынками" могут возникать конфликты, ведь установление и уважение личных границ – базовые принципы здоровых отношений.





Евгения Белова психолог Если парень не может сказать "нет" и позволяет матери нарушать ваши границы, это грозит постоянными конфликтами и чувством, что вы – "третья лишняя" в этих отношениях.

Сравнение избранницы с матерью

Одним из самых ярких признаков зависимости является привычка мужчины постоянно упоминать свою мать. Он может сравнивать возлюбленную с ней или воспринимать ее мнение как истину, уточняет Белова. Например, молодой человек может указывать избраннице на то, что его мать "так бы не поступила". Такое поведение демонстрирует, что у мужчины всегда в приоритете будет мнение родительницы, а не возлюбленной. Со временем из-за этого могут возникать серьезные конфликты в отношениях молодых.

Что делать, если мужчина – "маменькин сынок"

Если молодой человек слишком зависит от своей матери, то необходимо понять, осознает ли он проблему и готов ли работать над ней. Если да, то у отношений есть шанс, считает Белова. Первым шагом женщины на пути к цели будет решение твердо обозначить свои личные границы, постепенно передавая мужчине ответственность и поощряя его самостоятельность.

Если парень отказывается менять свою жизнь, а его мать продолжает диктовать свои правила, значит, привязанность между ними значительно сильнее, чем желание сохранять романтические отношения. Такой союз обречен, а женщине стоит хорошо подумать, нужно ли его сохранять, ведь залог здоровых и счастливых отношений – взаимное уважение и независимость от мнения посторонних.

