В МВД рассказали о новой схеме мошенничества в сфере онлайн-обучения

Фото: depositphotos/Elnur_

Мошенники начали использовать новую схему кражи данных банковских карт в сфере онлайн-образования. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Злоумышленники могут представляться потенциальными клиентами онлайн-репетиторов, а потом просить реквизиты банковских карт якобы для оплаты занятия или возврата лишней суммы. Часто они убеждают жертву, что находятся заграницей, поэтому испытывают сложности с международными переводами.

Кроме этого, после согласования занятия аферисты, утверждая о технических сложностях, присылают свою ссылку на конференцию. Как объяснили в ведомстве, она ведет на фишинговый сайт, который имитирует популярные приложения для связи. Если ввести там свои данные для входа, то ими сразу же завладеют мошенники, получив доступ к почте и связанным с ней сервисам.

Ранее в МВД рассказали, что аферисты начали использовать новую схему со списанием долгов через МФЦ якобы в рамках государственной программы. Злоумышленники рассылают жертвам предложения со ссылками, перейдя по которым пользователь попадает на фишинговый ресурс.

Там ему предложат оценить шансы на списание долгов с помощью теста. При этом для получения результатов от жертвы потребуют ввести код из СМС-сообщения.

