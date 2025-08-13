Сергей Собянин рассказал о новом трамвае "Львенок-Москва"

До конца 2026 года в Москву поставят около 100 вагонов "Львенок-Москва". Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По его словам, трамвайный парк в столице будет обновлен на 100%. Новые трамваи придут на смену более старым моделям. В отличие от своих предшественников, "Львенок-Москва" сможет проезжать участки без контактной сети.

Односекционные составы будут курсировать на новых линиях, которые сейчас строят в столице. Одна пройдет через проспект Академика Сахарова, другая – через Трифоновскую улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.