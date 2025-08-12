Бесплатная эндоскопия стала доступнее москвичам после модернизации медучреждений

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эндоскопическая диагностика стала доступнее для москвичей благодаря модернизации медцентров, переоснащению поликлиник и системному внедрению цифровых технологий в работу врачей. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Вице-мэр уточнила, что нововведения и изменения позволили сократить сроки ожидания диагностики до нескольких дней, что является важным фактором для раннего выявления онкозаболеваний.

Также город проводит проактивные программы, в том числе и бесплатную диагностику онкологии ЖКТ. В ее рамках жители столицы, имеющие доступ к направлениям, могут выбрать наиболее удобный слот для записи, учитывая время, которое потребуется для подготовки к исследованию. За последние два месяца процедуру прошли свыше 22 тысяч человек.

"Среди них 40% обследованных получили своевременное предупреждение о наличии хеликобактерной инфекции, что позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний", – подчеркнула Ракова.

С момента запуска проекта на гастро- и колоноскопию записались свыше 70 тысяч человек. Записаться на прием в городские поликлиники и эндоскопические центры можно онлайн. Все процедуры проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) и не требуют госпитализации.

Процедура гастроскопии проводится с использованием местной анестезии, а гастро- и колоноскопия – под мягкой седацией. Первая процедура в поликлинике занимает в среднем около получаса, а вторая в эндоскопическом центре – не более двух часов.

В процессе диагностики врачи также предлагают пройти экспресс-анализ на наличие хеликобактер пилори, то есть бактерии, которая может стать причиной хронического гастрита и значительно увеличивает вероятность развития онкологии желудка.

В первые месяцы работы проекта у 40% пациентов был обнаружен положительный результат на хеликобактер пилори. Благодаря ранней диагностике пациенты могут вовремя начать лечение, предотвратить развитие язвы и предупредить злокачественные изменения.

В Москве в настоящее время развивается новый формат лечения онкологических пациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма. В прошлом году на базе городской клинической больницы имени Юдина был открыт первый в столице кардиоонкологический центр. Специалисты медучреждения анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений и направляют пациентов с подозрением на злокачественную опухоль в центр амбулаторной онкологической помощи.