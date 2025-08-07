Разработки московских компаний внесли в реестр Минпромторга РФ

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Разработки столичных компаний внесены в реестр Минпромторга России. Это даст им новые возможности для участия в тендерах, упростит закупки и поможет в развитии импортозамещения, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Включение новых технологических решений в реестр Минпромторга России – это подтверждение того, что столичный индустриальный сектор создает действительно востребованное, качественное и конкурентоспособное оборудование. Данные разработки теперь доступны для государственных заказчиков без дополнительных барьеров", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Московские компании занимаются производством изделий для энергетического комплекса, индустриального сектора, транспортной, телекоммуникационной, строительной, космической и других отраслей.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, после включения производителей в реестр заказчики из госсектора и сферы образования могут покупать отечественное оборудование без дополнительного согласования.

Одним из примеров являются четырехосевые предпромышленные роботы корпорации "САГА". С 2020 года российские образовательные учреждения получили около 3 тысяч таких изделий. Комплекс SD1-4-350 стал полноценной системой для обучения школьников и студентов основам робототехники.

Алюминиевый корпус обеспечивает долговечность и надежность робота. Его грузоподъемность составляет 0,5 килограмма, а точность позиционирования достигает 0,2 миллиметра при рабочей зоне досягаемости до 350 миллиметров. Учебный комплекс имеет держатель для карандаша, пневматическую присоску, механический захват, устройство для лазерной гравировки и 3D-печати.

Кроме того, фрезерный обрабатывающий центр "Beavermill плюс 800" серии М компании "Бивертех" также попал в реестр. Станок применяется для круглосуточной работы. Размер рабочего стола составляет 1 050 на 630 миллиметров. Он способен поддерживать интеграцию с промышленными роботами. Также станок оснащен системой сменных палет и удаленным мониторингом.

Помимо этого, в перечне теперь значится современный программируемый логический контроллер для автоматизации промышленных процессов и систем управления Logic Box. Он был создан компанией "Электропривод НПЦ-ИТ".

Устройство может подключать до 20 модулей, поддерживать различные типы интерфейсов, работать с аналоговыми сигналами и температурными датчиками. Также он управляет вентиляцией, освещением и комплексными системами. В оборудовании сделали систему защиты от напряжения.

Москва помогает компаниям расширять и модернизировать производство инновационной продукции. В частности, предприниматели могут воспользоваться грантами на покупку оборудования, патентование изобретений и полезных моделей в России и за рубежом, а также компенсацией затрат на проведение пилотного тестирования разработок.

