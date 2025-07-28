Новое производство по выпуску микрочипов открылось в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Компания "Индустриальный компонент", являющаяся резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", наладила выпуск микрочипов и электротехнических изделий на площадке "Алабушево". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, за прошлый год в ОЭЗ было открыто 30 высокотехнологичных производств.

"Новая производственная линия станет очередным шагом к достижению технологического суверенитета страны в сфере электронной промышленности", – отметил Ликсутов.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что на площадке "Алабушево" формируется полноценная инфраструктура для компаний по внедрению новых технологий.

"На готовых промышленных площадях уже налажен выпуск электронных устройств и электротехнических изделий мощностью до тысячи полетных контроллеров за смену, а также до 500 серверных материнских плат в месяц", – добавил Гарбузов.

При этом новое производство нацелено на обеспечение отечественными компонентами разработчиков гражданских дронов и компаний телекоммуникационной отрасли. Ключевым продуктом предприятия является полетный контроллер.

По словам гендиректора компании Виталия Воронина, он обеспечивает достаточную вычислительную мощность для стабильного полета дрона и обработки сигналов. Также устройства совместимы с популярными настройками и оборудованием для FPV-полетов.

Другим флагманским продуктом стали материнские платы для использования в высокопроизводительном серверном и телекоммуникационном оборудовании. Изделия занесены в единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Как подчеркнул генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, на территории особой экономической зоны сейчас работает более 230 компаний.

Ранее резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" начал выпускать препараты для терапии тяжелых форм хронической болезни почек. Производство на площадке "Алабушево" открыла компания "Р-Опра". Новое лекарство выпускается в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл.