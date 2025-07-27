Производство препарата для лечения почек началось в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начал выпускать препараты для терапии тяжелых форм хронической болезни почек. Производство на площадке "Алабушево" открыла компания "Р-Опра", которая входит в группу компаний "Р-Фарм", рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, лекарство создано на основе синтетического аналога витамина D, а его действующим веществом является парикальцитол.

"Общий объем инвестиций в развитие производственных мощностей компании в особой экономической зоне столицы составил 8,7 миллиарда рублей", – цитирует Ликсутова портал мэра и правительства Москвы.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, новое лекарство выпускается в форме желатиновых капсул и включает полный производственный цикл.

"Предприятие с 2019 года является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва". За это время компания создала свыше 280 высокотехнологичных рабочих мест", – подчеркнул он.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев сообщил, что в прошлом году на площадке "Печатники" запустили научно-исследовательский центр, где разрабатываются инновационные лекарства для лечения онкологических, инфекционных и других социально значимых заболеваний.

С группой компаний "Р-Фарм" заключено уже три офсетных контракта, благодаря чему Москва получает препараты для терапии онкологических, кардиологических и иных болезней. В следующем году начнутся поставки иммунодепрессантов и лекарств для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических заболеваний и неспецифического язвенного колита.

Ранее столичные предприятия увеличили производство лекарственных препаратов и медицинских изделий. За первый квартал года они выпустили продукции на 37,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Им удалось произвести свыше 1,2 миллиона упаковок лекарств для органов дыхательной системы и около 3,8 миллиона препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.

