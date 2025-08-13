Кратковременное потепление ожидается в Москве на этой неделе. В четверг, 14 августа, будет максимум 20 градусов, в прогнозе небольшие дожди. Однако в пятницу и субботу, 15 и 16 августа, температура поднимется до 25 градусов, будет солнечно и без осадков.

При этом уже с воскресенья, 17 августа, начнется похолодание. В последний день недели воздух прогреется максимум до 19 градусов, пройдут дожди.

На этом завершится купальный сезон. Водоемы уже сейчас заметно остыли. Например, температура воды в Истринском водохранилище сейчас 17 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

