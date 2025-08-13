Психолог Марк Бартон заявил, что женщина должна уступать мужчине

Женщина должна уступать мужчине, уверен психолог, блогер Марк Бартон.

Он считает, что женщины не могут быть сильными, так как это противоречит природе. Он привел в пример спортивные нормативы, которые всегда отличаются от мужских.

Бартон сказал, что женщина может быть "сильной в своей слабости". В частности, чем меньше она сопротивляется мужчине, то тем более сильной она является.



Большое интервью с Марком Бартоном выйдет в среду, 13 августа, в эфире телеканала Москва 24.