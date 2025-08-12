В ГД назвали нереальной инициативу о блокировке текстов с матом в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Инициатива о блокировке текстов с матом в Сети в настоящее время нереальна, поскольку реализовать ее с технологической точки зрения невозможно, заявила в беседе с Москвой 24 первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Блокировать материалы на сайтах и в социальных сетях, которые содержат в тексте нецензурную лексику, ранее предложил депутат Андрей Свинцов. Согласно его идее, создатели контента с матом будут обязаны редактировать или скрывать его перед публикацией в интернете.

Однако Драпеко посчитала, что такого количества ресурсов, которое могло бы реализовать данную инициативу, не существует.

"Вы представляете, какие надо пропускать объемы информации через контроль? Это плюс к тем объемам, которые мы уже пропускаем", – подчеркнула парламентарий.

Случаи блокировки видеоматериалов и страниц с ненормативной лексикой могут способствовать уменьшению доли подобного контента в информационном пространстве. Однако это вряд ли окажет влияние на реальную жизнь, подчеркнула Драпеко и призвала повышать уровень культуры общения.

Ранее депутат Виталий Милонов предложил распространить на блогеров закон, запрещающий использовать мат в средствах массовой информации. По его словам, все посылы, которые они хотели бы донести до своей аудитории, можно излагать в цензурной форме.