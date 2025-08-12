Лингвист Левонтина: запрет мата в соцсетях сделает его популярнее

В Сети могут начать блокировать материалы, содержащие мат, – соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. По словам автора инициативы, под ударом могут оказаться такие популярные шоу, как "Натальная карта" и "Кстати". Удастся ли благодаря запретам отучить россиян выражаться нецензурно, разбиралась Москва 24.

Хватит ругаться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Блокировать контент с нецензурной бранью на сайтах и в социальных сетях предложил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

По словам автора инициативы, производителям подобного контента придется маскировать мат, в том числе с помощью звукового сигнала ("запикивания"), либо же полностью его устранять (к примеру, перемонтировать видео). В противном случае подобный контент будет заблокирован, подчеркнул Свинцов.

"Как следует из разъяснений по отнесению слов и выражений к нецензурной брани, опубликованных на официальном сайте Роскомнадзора, к нецензурным словам и выражениям относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на "х", "п", "е", "б", а также образованные от них слова и выражения", – сказано в пояснительной записке.

На пресс-конференции в НСН Свинцов пояснил, что нецензурная лексика в настоящее время есть "практически в каждом популярном шоу в интернете". В пример он привел такие проекты, как "Кстати", "Натальная карта" и "Большое шоу", а также выпуски в блоге дизайнера Артемия Лебедева.





Андрей Свинцов депутат Госдумы Где-то мат звучит весь выпуск, где-то за 1,5 часа с десяток матерных слов обязательно произносятся. Получается, что вся страна слушает русский мат без причины, хотя никакого желания у наших граждан слушать его нет. Получается, что помимо того, что это "модно", это еще и поощряется государством.

Если законопроект примут, новая норма начнет действовать с 1 января 2026 года. Однако в шоу-бизнесе к инициативе отнеслись неоднозначно. К примеру, балерина Анастасия Волочкова в беседе с телеканалом "360" выступила против запрета, отметив, что порой чиновники "сами ругаются как сапожники". В то же время актриса Яна Поплавская в своем телеграм-канале идею депутата Свинцова поддержала.

"Давно пора", – написала она.

Вместе с тем мнения москвичей разделились практически поровну. Согласно опросу телеграм-канала радиостанции "Москва FM", за блокировку такого контента на момент публикации материала высказались 55% респондентов, а 45% – против.

При этом ограничения касательно нецензурной лексики предлагаются не впервые. Ранее депутат Госдумы Александр Аксененко предложил признать ненормативную лексику в общественных местах отдельным административным правонарушением, за которое следует ввести высокие штрафы. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призывала перенять опыт Казахстана и начать штрафовать родителей детей, ругающихся матом.

Запреты не помогут?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый законопроект не поможет отчистить интернет от всех материалов с содержанием мата. Такое мнение в беседе с Москвой 24 выразила первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

Инициативу депутата Свинцова она назвала «благородной, но нереальной».

"Хорошо бы "запикивать" матерные слова, как это происходит сегодня в СМИ. Но делать это автоматически технологически невозможно, а чтобы это сделали сами авторы – нет столько ресурсов, чтобы вычислить весь такой контент", – рассказала парламентарий.





Елена Драпеко депутат Госдумы Представляете, какие надо пропускать объемы информации через контроль. Это плюс к тем объемам, которые мы уже пропускаем.

По словам парламентария, хотя блокировки и уменьшат количество подобного материала, на использовании ненормативной лексики в реальной жизни это вряд ли скажется.

"Чтобы люди перестали материться, нужно повышать культуру и дисциплину общения", – указала депутат.

В свою очередь лингвист, ведущий научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина в беседе с Москвой 24 отметила, что пользователи Сети найдут способы использовать мат и при этом избегать блокировки.





Ирина Левонтина лингвист В письменной речь люди могут применять, к примеру, звездочки или придумывать все новые и новые производные от запрещенных корней, чтобы обмануть мониторинг. В разговоре всегда есть вариант применять созвучные слова или эвфемизмы, все равно подразумевающие нецензурные слова.

Она также отметила, что табуирование матерных слов приведет только к их еще большей популярности и повсеместному употреблению. В то же время в современном русском языке пока нет никаких процессов, которые бы указывали на снижение популярности и скорое исчезновение мата из речи, заключила лингвист.

