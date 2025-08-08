Суд оштрафовал жительницу Бурятии за слово "хохлы" в домовом чате

Фото: vk.com/Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ

В Бурятии суд оштрафовал по статье о возбуждении ненависти по национальному признаку жительницу Улан-Удэ, которая в домовом чате написала слово "хохлы". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Железнодорожного районного суда города.

По данным инстанции, судебное заседание прошло еще в мае. Выяснилось, что указанным словом женщина в мессенджере прокомментировала фамилию мужчины, которая заканчивалась на "-о".

В результате суд оштрафовал ее на 10 тысяч рублей. Свой приговор жительница Улан-Удэ решила обжаловать в Верховном суде Бурятии, однако тот оставил изначальное решение без изменений.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил россиян, что сообщения в домовом чате, содержащие признаки оскорблений, клеветы, угроз или возбуждения ненависти, могут повлечь административную или даже уголовную ответственность. Он напомнил, что чаты – это публичное пространство, в котором, как и в реальной жизни, нельзя никого оскорблять.