Столичный суд оштрафовал участника чата СНТ за коверкание фамилии

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Мировой судья в Москве оштрафовал участника чата садоводческого товарищества (СНТ), который допустил коверкание фамилии другой участницы беседы. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на судебные документы.

Суд выяснил, что гражданин в чате СНТ исковеркал фамилию собеседницы С. И. Дэрма. Женщина обратилась в прокуратуру и попросила привлечь мужчину к ответственности. На него был составлен протокол о публичном оскорблении в Сети.

Гражданин признал свою вину и объяснил, что уже принес потерпевшей извинения. При этом мужчина утверждает, что не специально исправил фамилию. По его версии, в текст вмешалась система для помощи в наборе текста Т9, которая и поправила фамилию на обидное слово.

В итоге в конце мая суд оштрафовал фигуранта на 5 тысяч рублей.

Ранее Первый кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения одного из дел постановил, что граждане не должны оскорблять друг друга и распространять порочащую информацию при обсуждении проблем в домовых чатах.

Такой инцидент произошел в городе Бор Нижегородской области. В переписке один из жителей нецензурно оскорбил супругов, обвиняя их в нецелевом использовании средств. Последние обратились в суд, но фигурант объяснил, что не хотел никого оскорблять, а просто хотел привлечь внимание к проблемам.

При этом доказательств нецелевого расходования средств из бюджета товариществ собственников жилья мужчина не предоставил. В итоге с ответчика взыскали 30 и 20 тысяч рублей, а также постановили опубликовать опровержение в общем чате дома.

