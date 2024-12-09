Житель Петербурга отсудил у бывшей жены компенсацию за оскорбление в переписке

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Житель Санкт-Петербурга подал в суд на бывшую жену за оскорбление чести и достоинства и взыскал компенсацию морального вреда. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.

Как рассказал истец, экс-супруга в переписке в мессенджере неоднократно его сравнивала с "животным, алкоголиком, наркоманом и уродом". Кроме того, утверждал он, ответчик использовала против него нецензурную лексику. В качестве компенсации за испытанные нравственные страдания мужчина потребовал 100 тысяч рублей.

Однако ответчица с требованиями бывшего мужа не согласилась и сказала, что на такие характеристики мужчина сам ее провоцировал. Кроме того, она усомнилась, что общение с использованием нецензурной брани могло причинить ему моральный вред.

Суд ознакомился с перепиской и удовлетворил требования истца частично: бывшая супруга должна будет выплатить потерпевшему 10 тысяч рублей.

Ранее в домовом чате в подмосковной Балашихе поспорили два жильца по поводу мусора, который кто-то выбросил около подъезда дома. Один из них начал писать второму сообщения, состоящие из нецензурной лексики, из-за чего оппонент обратился в суд. В результате Кассационный суд признал право потерпевшего на компенсацию морального вреда.