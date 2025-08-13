13 августа, 15:30Общество
"Атмосфера": переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 14 августа
В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.
Переменная облачность и небольшой дождь прогнозируются в Москве в четверг, 14 августа. Днем температура воздуха составит 22 градуса, а ночью опустится до 15 градусов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
