"Атмосфера": переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 14 августа

В программе "Атмосфера" ведущая Юлия Розова рассказала, какая погода ждет москвичей в ближайшее время.

Переменная облачность и небольшой дождь прогнозируются в Москве в четверг, 14 августа. Днем температура воздуха составит 22 градуса, а ночью опустится до 15 градусов.

