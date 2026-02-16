МВД предупредило о схеме мошенничества с программами для "ускорения сервисов"

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Мошенники начали предлагать пользователям специальные программы якобы для ускорения замедленных сервисов. Об этом сообщила пресс-служба УБК МВД России.

По информации ведомства, аферисты используют предлоги "ускорим приложение", "разблокируем интернет" и "снимем ограничения" для обмана граждан. Ссылку для получения программы они присылают в мессенджере или на почту, а также размещают в комментариях под новостями.

На самом деле, уточнили правоохранители, злоумышленники отправляют вредоносные файлы или фишинговые страницы, которые после установки могут получить доступ к сообщениям, банковским приложениям и кодам подтверждения. Кроме того, иногда мошенники предлагают человеку ввести данные банковской карты для "активации сервиса", после чего происходит списание денег со счета.

Если незнакомец предлагает техническое решение вне официального магазина приложений – это не помощь, а попытка обмана, предупредили в МВД.

Ранее в УБК рассказали, что после "закрашивания" данных банковской карты на фотографии в редакторе телефона их можно восстановить, так как не все программы по умолчанию дают 100% непрозрачность. В определенных условиях некоторые инструменты и алгоритмы могут частично выявить исходный текст.