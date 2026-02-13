Форма поиска по сайту

13 февраля, 09:01

Безопасность
МВД: "закрашенное" фото банковской карты можно восстановить

Россиян предупредили об опасности отправки "закрашенного" фото банковской карты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

После "закрашивания" данных банковской карты на фотографии в редакторе телефона их все же можно восстановить. В результате человек может стать жертвой мошенников, сообщила пресс-служба УКБ МВД России.

В ведомстве пояснили, что не все фоторедакторы по умолчанию дают 100% непрозрачность. Кроме того, наложение эффекта размытия (blur) не удаляет данные, а изменяет их. В Сети существуют инструменты и алгоритмы, которые могут частично восстановить текст при определенных условиях.

"Гарантии полного восстановления нет, но определенные риски есть – особенно если текст крупный и контрастный", – уточнили в УБК.

Кроме того, отдельные приложения и файлы могут сохранять служебную информацию или промежуточные версии изображения. В некоторых случаях это позволяет извлекать исходные данные.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и под предлогом организационных изменений выманивают личные данные. Эксперты посоветовали при получении подобных звонков не сообщать собеседнику персональную информацию.

Мошенники придумали новую схему обмана с почтовыми посылками

