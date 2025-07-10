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10 июля, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала про проблемы с щитовидной железой

"Доктор 24": врач рассказала про проблемы с щитовидной железой

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Почему постоянно появляется усталость и раздражительность? Может ли это быть связано с нарушениями работы щитовидной железы? Какие признаки указывают на возможные сбои, и почему важно своевременно пройти обследование?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила главный внештатный специалист по эндокринологии Федерального медико-биологического агентства России, заведующая отделением эндокринологии, кандидат медицинских наук Галина Морозова.

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Программа: Доктор 24
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