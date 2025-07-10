10 июля, 13:00Общество
"Доктор 24": врач рассказала про проблемы с щитовидной железой
Почему постоянно появляется усталость и раздражительность? Может ли это быть связано с нарушениями работы щитовидной железы? Какие признаки указывают на возможные сбои, и почему важно своевременно пройти обследование?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила главный внештатный специалист по эндокринологии Федерального медико-биологического агентства России, заведующая отделением эндокринологии, кандидат медицинских наук Галина Морозова.