"Доктор 24": врач рассказала про проблемы с щитовидной железой

Почему постоянно появляется усталость и раздражительность? Может ли это быть связано с нарушениями работы щитовидной железы? Какие признаки указывают на возможные сбои, и почему важно своевременно пройти обследование?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила главный внештатный специалист по эндокринологии Федерального медико-биологического агентства России, заведующая отделением эндокринологии, кандидат медицинских наук Галина Морозова.