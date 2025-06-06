Врач Мисникова назвала причины повышенной потливости

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Сильная потливость часто сигнализирует о патологиях щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова.

Она отметила, что сильная потливость – нормальная реакция организма только для жары.

"Если это происходит в холодную погоду или ночью, даже во время сна под легкой простынкой, то может быть сигналом эндокринного нарушения", – предупредила врач.





Инна Мисникова врач-эндокринолог, доктор медицинских наук К тому же сильная потливость иногда указывает на заболевания щитовидной железы, из-за чего уровень гормонов колеблется. Нередко так происходит и при дефиците йода в организме.

Также потливость усиливается у женщин при наступлении менопаузы, так как состояние сопровождается чувством жара.

"При внезапной и сильной потливости нужно обратиться к врачу, чтобы избежать развития патологий", – заключила Мисникова.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что заболевания щитовидной железы могут сопровождаться ощущением кома в горле. Это связано с тем, что при патологиях орган увеличивается или в нем образуется узел.

