Врач Мисникова назвала причины повышенной потливости

06 июня, 18:37Общество
Фото: 123RF/towfiqu
Сильная потливость часто сигнализирует о патологиях щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Инна Мисникова.
Она отметила, что сильная потливость – нормальная реакция организма только для жары.
"Если это происходит в холодную погоду или ночью, даже во время сна под легкой простынкой, то может быть сигналом эндокринного нарушения", – предупредила врач.
Также потливость усиливается у женщин при наступлении менопаузы, так как состояние сопровождается чувством жара.
"При внезапной и сильной потливости нужно обратиться к врачу, чтобы избежать развития патологий", – заключила Мисникова.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что заболевания щитовидной железы могут сопровождаться ощущением кома в горле. Это связано с тем, что при патологиях орган увеличивается или в нем образуется узел.