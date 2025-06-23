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23 июня, 13:00

Общество

"Доктор 24": эндокринолог предостерегла пациентов от самоназначения Семаглутида

"Доктор 24": эндокринолог предостерегла пациентов от самоназначения Семаглутида

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Что важно знать о популярном препарате Семаглутид? Насколько он безопасен для здоровья при применении для похудения?

С какими заболеваниями кроме сахарного диабета он помогает бороться? Кому можно его принимать, а кому – нет? К каким проблемам он может привести и почему?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Российского университета медицины Алевтина Аранская.

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Программа: Доктор 24
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