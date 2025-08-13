Форма поиска по сайту

13 августа, 17:30

Общество

"Интервью": Юлия Урожаева – об изменении климата в Москве

Почему климат в Москве меняется? Что предшествует высоким температурам, экстремальным ливням и ледяным дождям?

Как город прогнозирует погодные аномалии и быстро справляется с их последствиями? И как зеленые насаждения помогают адаптироваться к изменениям климата?

Об этом – в программе "Интервью" с руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлией Урожаевой.

Все выпуски "Интервью" смотрите в VK Видео.

Программа: Интервью
Фёдор Баландин

