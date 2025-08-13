13 августа, 17:30Общество
"Интервью": Юлия Урожаева – об изменении климата в Москве
Почему климат в Москве меняется? Что предшествует высоким температурам, экстремальным ливням и ледяным дождям?
Как город прогнозирует погодные аномалии и быстро справляется с их последствиями? И как зеленые насаждения помогают адаптироваться к изменениям климата?
Об этом – в программе "Интервью" с руководителем департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлией Урожаевой.
