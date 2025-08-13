Форма поиска по сайту

13 августа, 19:15

Общество

Эксперт рассказала о симптомах аллергии на амброзию

Эксперт рассказала о симптомах аллергии на амброзию

Амброзия – один из самых агрессивных аэроаллергенов, распространяющихся по воздуху. По словам аллерголога Елены Москваевой, растение может вызывать риноконъюнктивит с зудом глаз и носа, слезотечением, чиханием, а также более тяжелые формы аллергии, включая бронхиальную астму с приступами удушья.

Врачи считают самым эффективным способом борьбы с симптомами смену региона проживания на период цветения. Если это невозможно, рекомендуют избегать прогулок с 10 до 12 часов дня, носить очки и маску, закрывать окна, использовать кондиционеры и очистители воздуха, проводить влажную уборку, а также принимать душ после улицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕкатерина ФоменкоАнгелина Жукова

