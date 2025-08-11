Форма поиска по сайту

11 августа, 07:45

Психологи предупредили о вреде криков и оскорблений в адрес детей

Кричать на детей и оскорблять их недопустимо, напомнили психологи. Новое исследование показало, что словесное насилие наносит такой же вред, как и физическое. Грубые слова и угрозы могут привести к тревожности, депрессии и даже суицидальным мыслям.

По словам специалистов, у таких детей часто формируется заниженная самооценка, неуверенность и трудности с принятием самостоятельных решений. Психологи советуют отделять поступок от личности ребенка, чтобы он не переносил негатив на себя, а стремился исправить ошибки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

