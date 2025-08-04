Психолог Макарова перечислила допустимые варианты наказания детей

В РПЦ допустили возможность телесных наказаний для тех детей, которые растут в полных семьях. По словам протоиерея Андрея Ткачева, физическое воздействие неизбежно в случаях, когда дети ведут себя "слишком вызывающе". При этом в Госдуме рекомендовали воздержаться от подобных заявлений. Существуют ли условия, в которых телесные наказания для детей допустимы, разбиралась Москва 24.

"Наказание необходимо"?

Телесные наказания допустимы в случаях, когда ребенок ведет себя слишком вызывающе и по-другому, кроме как физически, его ничем не остановить. Такое мнение на своем Rutube-канале выразил протоиерей Андрей Ткачев.

"Иногда бывают случаи, где это (физическое наказание. – Прим. ред.) просто неизбежно – не потому, что мы этого хотим, а потому, что накопились противоречия и иначе они не решатся. В этом нет никакой радости, но есть необходимость", – пояснил священнослужитель.

При этом он подчеркнул, что телесное наказание может быть применено только для детей, растущих в полной семье.





Андрей Ткачев протоиерей Чтобы физические наказания были употребляемы более-менее правильно, нужна полная семья. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. Когда мы говорим "Бог добрый, но Бог наказывает", – это выражается в отце. А жалость и милосердие, теплота, защита – все это выражается в матери. Если семья неполная, там ничего из этого не работает.

Протоиерей также указал, что дети, растущие в более жестких условиях, становятся более сильными и выносливыми в жизни. В то же время он заявил, что в целом к телесным наказаниям относится негативно, в том числе из-за "беззащитности человека", к которому они могут быть применены.

В свою очередь, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с "Абзацем" хоть и назвал применение силы по отношению к детям недопустимым, но заявил, что в некоторых случаях его можно не считать "катастрофой".

"Иногда у родителей бывает срыв в ситуациях, когда ребенок ведет себя не просто вызывающе плохо, а совершает что-то опасное. Например, сует пальцы в розетку. Тогда родитель может сорваться и ударить ребенка по рукам, но такой жест не стоит расценивать как наказание, он больше выступает как предупреждение", – пояснил священнослужитель.

При этом зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" призвал не делать заявлений о допустимости физических наказаний для детей.



(о допустимости физических наказаний. – Прим. ред.) , конечно, звучит не очень хорошо.

Виталий Милонов депутат Госдумы Мы отталкиваемся от того, что в семьях определяется характер взаимодействия родителей с детьми. Это вопрос исключительно семейный, поэтому я лично не готов лезть с советами в семьи, как им с детьми обращаться. Но вот так вот заявлять, конечно, звучит не очень хорошо.

При этом Милонов подчеркнул, что в вопросах воспитания родителям не стоит впадать в различные крайности: как полностью пускать вопрос взросления несовершеннолетнего на самотек, так и заниматься "избиением".

Насилие, а не воспитание

Физическое наказание недопустимо по отношению к детям, так как является не методом воспитания, а формой насилия. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила детский психолог Дарья Дугенцова.

"Телесные наказания не улучшают поведение, а вызывают страх, подавленность или агрессию в ответ. Это прямой путь к эмоциональным травмам и повторению насилия в следующем поколении", – объяснила специалист.





Дарья Дугенцова детский психолог Физическое наказание может привести к нарушению эмоционального развития, проблемам с концентрацией, сном, обучением. У детей, которых били, выше риск депрессии, замкнутости, агрессивности, социальной изоляции и даже нарушений закона в будущем. Это все научно доказанные факты.

Более того, физическое насилие со стороны родителей воспринимается детьми как предательство, указала Дугенцова. А чаще всего к таким санкциям прибегают взрослые, страдающие от бессилия, стресса, усталости или нехватки знаний о других методах воспитания, объяснила психолог.

В свою очередь, детский психолог и нейропсихолог Кира Макарова в беседе с Москвой 24 отметила, что в целом наказание может присутствовать в воспитательном процессе. Она перечислила методы, использование которых допустимо в качестве санкций.

"Родитель может быть недовольным поведением ребенка. Однако он должен уметь выразить это недовольство, проговорить. С детьми нужно уметь разговаривать и договариваться – это главный инструмент воспитания", – объяснила специалист.

При этом уместным в детско-родительских отношениях может быть повышение тона как способ привлечь внимание. Главное в этом смысле – не переходить на унижение: родители должны уметь отделять поступок сына или дочери от его или ее личности, указала Макарова.





Кира Макарова детский психолог В некоторых случаях ребенка можно одернуть. К примеру, когда он побежал на красный свет на дорогу и не слышит мать. Это такой акцент не в плане наказания, а в плане воздействия в опасных ситуациях.

Также наказанием может служить лишение какого-либо дела. Однако подобная санкция должна также применяться в формате диалога, с подробным объяснением причин такого ограничения, а также без унижения ребенка, объяснила психолог.

Что касается физического насилия, Макарова также заявила, что оно недопустимо по отношению ко всем окружающим, в том числе к детям. Однако если родитель все-таки совершил такой поступок, травмы, по словам специалиста, можно избежать. Для этого взрослый должен признать свою вину, объяснить, почему так вышло (к примеру, не выдержал, сорвался), а также принести ребенку свои извинения, заключила психолог.