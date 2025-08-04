Психолог Дугенцова: физические наказания могут привести к агрессивности ребенка

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Физические наказания разрушают доверие между родителем и ребенком и не улучшают поведение, а вызывают страх и ответную агрессию, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Москвой 24.

Врач прокомментировала заявление протоиерея Андрея Ткачева, который считает допустимым физические наказания детей в полных семьях. По его мнению, это необходимо для того, чтобы у ребенка "был образ и милосердия, и строгости". Воспитание в "спартанских условиях" якобы закалит детский характер и позволит легче переносить невзгоды в будущем.

Эксперт отметила, что даже "легкий шлепок" является для ребенка сигналом о том, что боль и страх можно использовать для решения конфликта. Кроме того, это формирует агрессию, тревожность, проблемы с обучением и самооценкой и многое другое.

Психолог подчеркнула, что у детей, которые подвергались физическому насилию, выше риск депрессии, социальной изоляции и нарушений закона в будущем. Специалист добавила, что родители зачастую прибегают к физическим наказаниям от стресса, бессилия, усталости или нехватки знаний о других методах воспитания. Взрослые люди могут повторять то, что делали их родители, не задумываясь о том, что это может быть вредно.

"Самое важное – признать свою ошибку, извиниться и объяснить ребенку, что вы поступили неправильно. Сказать прямо: "Ты не виноват, я сорвался, мне жаль", – посоветовала Дугенцова.

Она обратила внимание на то, что это важно сделать, даже если ребенок не плачет. Нужно проговорить случившееся и дать понять, что детские чувства имеют значение, а родитель готов поступить по-другому. Это поможет не закрепить травму и сохранить доверие.

Ранее психолог Ангелина Сурина рассказала, что пугать ребенка незнакомцами во время истерики опасно для его психики. По мнению эксперта, у ребенка могут появиться мысли, что его не любят родители. Это влечет появление страха отвержения и проявления своих эмоций. В связи с этим врач рекомендовала родителям научиться стоять на своем и доносить свою позицию спокойно, без агрессии.