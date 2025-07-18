Депутат Останина: куклы Барби "с особенностями" должны проверить психологи

Роскачество попросили проверить куклы Барби "с особенностями" из-за возможного негативного влияния на детскую психику. Авторов обращения обеспокоили игрушки в том числе с протезами и другими визуально выраженными проблемами со здоровьем. Могут ли навредить такие куклы ребенку на самом деле, разбиралась Москва 24.

Может вызвать страх?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение "Сорок Сороков" обратилось в Роскачество с просьбой проверить куклы Барби "с особенностями" на предмет негативного влияния на детскую психику, сообщил телеканал ТВЦ со ссылкой на текст обращения общественников. В частности, активистов обеспокоили куклы с визуально выраженным синдромом Дауна, протезами и другими проблемами со здоровьем.



В российских магазинах и на маркетплейсах можно найти несколько видов Барби из инклюзивной серии. Кроме моделей с протезами и синдромом Дауна, детям предлагают, к примеру, игрушку с проблемами со зрением (в игровом наборе есть трость) и витилиго. Продаются и куклы в инвалидном кресле. Ранее производитель этих товаров компания Mattel представила куклу Барби с диабетом первого типа: в комплекте с ней идут инсулиновая помпа, глюкометр и телефон с приложением, контролирующим уровень сахара. При этом на самой кукле установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови (CGM), изображенная в виде розового пластыря в форме сердца.



По мнению общественников, такие игрушки могут показаться детям "странными", что зародит в них стереотипное мышление. Также авторы документа увидели риски в том, что подобные Барби начнут восприниматься как "модный тренд, а не естественная часть общества".





из обращения "Сорок Сороков" Если родители неправильно придумают историю для такой куклы, то это может вызвать у малыша страх оказаться в подобной ситуации.

При этом взрослые, которые должны объяснять детям смысл таких кукол, часто сами не готовы к подобным разговорам, подчеркивают общественники.

Ранее куклы Барби уже подвергались критике в России. К примеру, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить их продажу в России. По его мнению, эти куклы напоминают девушек, сопровождающих богатых людей в американские казино и ночные клубы.

"Они даже на русских девушек не похожи, эти Барби", – подчеркнул депутат в разговоре с Москвой 24.

Чем разнообразнее – тем лучше?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессиональные эксперты должны проверить куклы Барби "с особенностями" и установить для них возрастную маркировку, заявила в беседе с Москвой 24 глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Это должны быть, прежде всего, психологи, которые смогут оценить, как влияют такие куклы на детей разного возраста и не наносят ли они ущерб психическому здоровью.

Если специалисты установят, что куклы действительно могут негативно влиять на детское восприятие, игрушки могут изъять из продажи в России, подчеркнула Останина.

Однако детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с Москвой 24 отметила, что куклы "с особенностями" могут быть полезными для ребенка. Такие модели помогают несовершеннолетним понять и принять тот факт, что люди разные – и это нормально, объяснила она.

"Чем разнороднее куклы, тем проще дети будут относиться к различиям между ребятами на игровой площадке, в саду или школе. Через кукол они смогут научиться принимать тех, кто от них отличается", – сказала эксперт.

При этом родители играют важную роль в процессе восприятия как кукол, так и людей с особенностями, подчеркнула Дугенцова. Через игрушки они могут объяснить детям, что бывают те или иные болезни, как они отражаются на жизни, как нужно относиться к тем, кто столкнулся с такими проблемами, как им помогает общество.

Правда, в то же время углубляться в природу различий необходимо в соответствии с возрастом ребенка, указала психолог.

"Если речь идет о малышах, то достаточно просто констатации факта, что люди бывают разные. С детьми постарше, которые, во-первых, могут задавать вопросы, во-вторых, в состоянии понять ответы, можно слегка углубиться в вопрос. Придумать безопасную, но правдивую историю про эту куклу", – рассказала специалист.

В то же время страхи, которые теоретически могут сформироваться у ребенка, способны спровоцировать только окружающие, но не внешний вид игрушки, заявила Дугенцова.





Дарья Дугенцова детский психолог Такое может быть, если, например, родители или старшие дети слишком углубляются в серьезные медицинские подробности, которые действительно могут напугать дошкольников (которые в основном и играют в куклы). Также нельзя переносить их особенности на самого ребенка: условно, подчеркивать, что с ним может случиться то же самое.

При этом психолог рекомендовала активно не навязывать терапевтическую роль таким Барби. Кукла, даже "с особенностями", остается игрушкой, в которую дети должны играть, а родители могут просто участвовать и направлять их в этом процессе, заключила Дугенцова.