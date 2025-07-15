Милонов заявил, что куклы Барби напоминают девушек, сопровождающих богатых людей в казино

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Куклы Барби напоминают девушек, которые сопровождают богатых людей в казино и в разные ночные клубы в США. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

"Они даже на русских девушек не похожи, эти Барби", – подчеркнул депутат.

Куклы с модельной внешностью появились в Соединенных Штатах еще в конце 1950-х годов, став настоящим образцом для подражания среди девочек. Но со временем в них стали видеть не ролевую модель, а источник комплексов.

Чтобы побороть критику, производитель последние годы пытался уйти от прежнего образа и полностью перезапустил линейку. В частности, появились Барби разного роста, телосложения, цвета кожи. На сегодняшний день продаются куклы с инвалидностью, протезами, слуховыми аппаратами и даже с некоторыми заболеваниями, например с синдромом Дауна.

Однако такие варианты Барби скорее редкость, поскольку в обычных магазинах выбор этих кукол остается ограниченным. При этом российские покупатели чаще всего выбирают уже привычные образцы и ориентируются на цену игрушек.

В Госдуме обсуждают возможность запрета кукол Барби на российском рынке, но мнения родителей на этот счет разделились. Кто-то не видит угрозы в таких игрушках, а другие считают Барби не подходящими для маленьких девочек.



"Все-таки нужно покупать малышей, чтобы купать, кормить, чтобы они смотрели и учились этому <...> слишком рановато им видеть идеальные фигуры, идеальные лица, макияжи и моду", – поделилась своим мнением с редакцией мать двоих детей по имени Анастасия.

Детский психолог Олеся Покусаева, в свою очередь, отметила, что ребенок не будет считать куклу стандартом красоты, если у него будет несколько других игрушек.



"Если же у него все куклы только Барби и вот, например, все вот такой супермодельной внешности, это на какое-то время такой отпечаток на психику наложит", – пояснила специалист.

В последнее время становятся популярней отечественные аналоги, обратила внимание представитель одной из сетей детских магазинов Ирина Панфилова.

"У нас очень много разных наборов, то есть ребенок, если ему интересны большие куколки, он может выбрать большие куколки, если ему интересны какие-то семейные истории, сюжетные, он также может выбрать какой-то набор либо даже набор профессии", – указала Панфилова.

Эксперты убеждены, что даже при введении запрета на Барби российские покупатели не столкнутся с дефицитом, а ассортимент российских игрушек только продолжит расти.

Ранее американская компания Mattel представила куклу Барби с диабетом первого типа. В комплекте с игрушкой идут инсулиновая помпа и глюкометр, а на руке куклы установлена система непрерывного мониторинга глюкозы в крови. В компании отметили, что в создании этой модели они стремились отойти от традиционного образа куклы и приблизить ее к реальному опыту детей.