Психолог Цветков объяснил, как не думать о работе во время отпуска

Многие хоть раз ловили себя на том, что во время долгожданного отпуска из головы не выходят мысли о рабочих задачах и обязанностях. Из-за этого приходится постоянно держать телефон под рукой и проверять чаты вместо наслаждения заслуженным отдыхом. Как на время забыть о карьере и беззаботно провести отпуск, расскажет Москва 24.

Составьте план задач до отпуска

Грамотно составленный план задач, которые необходимо выполнить до отпуска, – залог спокойного отдыха. Об этом в разговоре с изданием Peopletalk рассказал психолог Роман Цветков. Прежде чем отправиться в путешествие, важно понимать, что все важные дела выполнены, а срочные проекты закончены. Чтобы успеть это сделать вовремя, необходимо четко распланировать свои действия, назначить важные встречи и найти сотрудника на замену. Ему можно делегировать и важные задачи, которые не удалось выполнить до запланированного отпуска. Кроме того, не стоит брать на себя новые обязанности в последние рабочие дни.

Важно поставить в известность коллег, в какие даты у вас отпуск, а также сообщить им, кто заменит вас.

Откажитесь от чрезмерного контроля

Во время отпуска важно отказаться от мысли, что за время отсутствия на работе произойдут неприятности и "все развалится". По словам психолога, подобное поведение свойственно людям, склонным к чрезмерному контролю. Рекомендуется заранее настроиться на полноценный отдых, не сомневаясь в талантах коллег.

Во время отпуска нужно отказаться от круглосуточного просмотра рабочей почты и чатов. Тем, кто даже в этот период хочет быть в курсе событий, рекомендуется выделить конкретный временной промежуток – не более часа в день, когда можно выходить на связь с коллегами.

Отключите все уведомления

Важно постараться разобрать все накопившиеся сообщения до начала отпуска. Сразу после этого желательно поставить на все устройства автоответчик. Об этом рассказало издание Huffingtonpost со ссылкой на психолога Кристина Гранта. Однако, если все же нельзя полностью забыть о рабочем общении, желательно настроить специальные фильтры, благодаря которым письма будут приходить только от избранных контактов. Так удастся получать только важные сообщения, которые нельзя отложить до конца отдыха.





Кристин Грант психолог и член исследовательской группы по психологии, поведению и достижениям в Университете Ковентри Признайте, что электронная почта – это работа.

Устройте тайные дни отдыха

Одним из способов отдохнуть положенное количество дней являются два "тайных" дня отпуска. Об этом рассказало издание РБК. Этим временем могут стать сутки до и после запланированной поездки. В это время коллеги будут думать, что ваше путешествие только началось или еще не подошло к концу, благодаря чему удастся избежать рабочих задач, появившихся в последний момент.

Первый из этих двух дней подойдет для размеренной подготовки к отдыху и сбору вещей. В "секретный" день после возвращения из путешествия можно разобрать чемоданы и сделать домашние дела.

Планируйте отдых

Многие считают, что отпуск нужен для того, чтобы ничего не планировать, но такой подход может его испортить. Особенно это касается поездок, тем более в компании семьи или друзей. Отказавшись от составления плана, вместо расслабленного отдыха вы рискуете получить очередную причину для стресса.

Грамотно составленный режим поможет провести отпуск максимально продуктивно. Стоит включить в график как физическую активность и прогулки на свежем воздухе, так и моменты полного расслабления.

