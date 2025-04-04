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04 апреля, 08:00

Общество

Врач-дерматолог рассказала, как безопасно пользоваться бомбочками для ванн

Врач-дерматолог рассказала, как безопасно пользоваться бомбочками для ванн

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Бомбочки для ванн не только создают визуальный эффект, но и помогают расслабиться после тяжелого дня. Однако, как отметила врач-дерматолог Екатерина Емельянова, использовать их нужно с осторожностью. В них содержится лимонная кислота, которая может вызывать раздражение при частом применении.

Оптимально – не более двух-трех раз в неделю. Особое внимание стоит обратить на состав и избегать продуктов с крупными блестками – они могут быть абразивными, что травмирует кожу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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