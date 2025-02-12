Косметолог Ханушова: диета поможет предотвратить раннее старение кожи

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Предотвратить раннее старение кожи могут физическая активность и диета, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на косметолога и визажиста Маркету Ханушову.

"Прыщи могут появляться из-за неправильного питания или сильного стресса. Сахар, например, создает воспаление в организме и блокирует поры. Это влияет на здоровье кожи", – уверена специалист.

Также важен правильный режим сна и уход за кожей, уточнила Ханушова. По ее словам, зимой кожный покров особенно подвержен обезвоживанию, особую роль играют и косметические средства.

Специалист посоветовала внимательней выбирать средства и не забывать ухаживать за ними. Свежесть кремов и правильное хранение продукции не менее важны, чем правильный выбор самого средства.

Кроме того, часто люди сталкиваются с угревой сыпью и покраснением на коже. Для борьбы с воспалением, уверена Ханушова, важно избегать агрессивных внешних факторов и соблюдать правильный режим ухода за кожей.

"Женщины старше 50 лет, когда дети уже выросли, начинают осознавать, что могут уделить время только себе. Это время, когда они хотят немного повернуть время вспять", – подчеркнула эксперт.

Ранее дерматологи призвали россиян не заниматься самостоятельным удалением акне. Это может привести к серьезным последствиям вплоть до повреждений на коже, которые могут сохраняться до нескольких лет.

Механическое вмешательство приводит к повреждению кожи, что может вызвать инфекции. Кроме того, в домашних условиях сложно обеспечить необходимую стерильность инструментов, отмечают эксперты.

