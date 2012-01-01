Врач Карпенко назвал неочевидные причины быстрого старения

Ускоренное старение связано с образом жизни и окружающей средой. Как предотвратить преждевременное изнашивание организма, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко в программе "Доктор 24".
Недосып и урбанистическое старение
Современный образ жизни приводит к ускоренному старению. Особенно это явление заметно в мегаполисах, рассказал Дмитрий Карпенко.
Также существует термин "урбанистическое старение", когда организм быстро изнашивается у жителей крупных городов. Выхлопные газы негативно влияют на кожу и слизистые оболочки, поэтому важно регулярно гулять в парках.
Стресс, сахар и спорт
Стресс тоже является причиной ускоренного старения. В таком состоянии вырабатывается гормон кортизол: его повышенный уровень негативно влияет на синтез коллагена, который поддерживает тонус кожи. По словам врача, в борьбе со стрессом может помочь медитация.
Специалист рекомендует регулярно заниматься спортом, чтобы повысить общий тонус организма и улучшить работу иммунной системы.
Что касается питания, важно следить за количеством сахара в рационе. Продукт провоцирует гликирование коллагена, из-за чего функции белка нарушаются, заключил Карпенко.