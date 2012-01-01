Врач Карпенко назвал неочевидные причины быстрого старения

Ускоренное старение связано с образом жизни и окружающей средой. Как предотвратить преждевременное изнашивание организма, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко в программе "Доктор 24".

Недосып и урбанистическое старение

Современный образ жизни приводит к ускоренному старению. Особенно это явление заметно в мегаполисах, рассказал Дмитрий Карпенко.





Дмитрий Карпенко доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Например, нарушение сна вызывает много изменений в организме. По статистике, москвичи спят в среднем пять-шесть часов в сутки вместо семи-восьми. Однако важно соблюдать циркадные ритмы, которые способствуют синтезу определенных гормонов, в том числе соматотропного. Он отвечает за восстановление костей и мышц у взрослых.

Также существует термин "урбанистическое старение", когда организм быстро изнашивается у жителей крупных городов. Выхлопные газы негативно влияют на кожу и слизистые оболочки, поэтому важно регулярно гулять в парках.

Стресс, сахар и спорт

Стресс тоже является причиной ускоренного старения. В таком состоянии вырабатывается гормон кортизол: его повышенный уровень негативно влияет на синтез коллагена, который поддерживает тонус кожи. По словам врача, в борьбе со стрессом может помочь медитация.



Дмитрий Карпенко доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Старение связано и с дефицитом физической активности. Малоподвижность приводит к проблемам с кровоснабжением органов и тканей, что ухудшает обмен веществ в мышцах и коже. Это провоцирует распад коллагена, так как организм не успевает его восстанавливать.

Специалист рекомендует регулярно заниматься спортом, чтобы повысить общий тонус организма и улучшить работу иммунной системы.

Что касается питания, важно следить за количеством сахара в рационе. Продукт провоцирует гликирование коллагена, из-за чего функции белка нарушаются, заключил Карпенко.