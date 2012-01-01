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05 февраля, 11:23

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Врач Карпенко назвал неочевидные причины быстрого старения

Преждевременное изнашивание: в чем причины быстрого старения

Ускоренное старение связано с образом жизни и окружающей средой. Как предотвратить преждевременное изнашивание организма, рассказал доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Дмитрий Карпенко в программе "Доктор 24".

Недосып и урбанистическое старение

Фото: 123RF/karlevana

Современный образ жизни приводит к ускоренному старению. Особенно это явление заметно в мегаполисах, рассказал Дмитрий Карпенко.

Например, нарушение сна вызывает много изменений в организме. По статистике, москвичи спят в среднем пять-шесть часов в сутки вместо семи-восьми. Однако важно соблюдать циркадные ритмы, которые способствуют синтезу определенных гормонов, в том числе соматотропного. Он отвечает за восстановление костей и мышц у взрослых.
Дмитрий Карпенко
доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Также существует термин "урбанистическое старение", когда организм быстро изнашивается у жителей крупных городов. Выхлопные газы негативно влияют на кожу и слизистые оболочки, поэтому важно регулярно гулять в парках.

Стресс, сахар и спорт

Фото: 123RF/masterwilu

Стресс тоже является причиной ускоренного старения. В таком состоянии вырабатывается гормон кортизол: его повышенный уровень негативно влияет на синтез коллагена, который поддерживает тонус кожи. По словам врача, в борьбе со стрессом может помочь медитация.

Старение связано и с дефицитом физической активности. Малоподвижность приводит к проблемам с кровоснабжением органов и тканей, что ухудшает обмен веществ в мышцах и коже. Это провоцирует распад коллагена, так как организм не успевает его восстанавливать.
Дмитрий Карпенко
доцент кафедры поликлинической терапии института клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Специалист рекомендует регулярно заниматься спортом, чтобы повысить общий тонус организма и улучшить работу иммунной системы.

Что касается питания, важно следить за количеством сахара в рационе. Продукт провоцирует гликирование коллагена, из-за чего функции белка нарушаются, заключил Карпенко.

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