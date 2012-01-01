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02 февраля, 08:00

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Терапевт Коршун назвала правила приема статинов

"Побочное" старение: важные правила приема лекарств для снижения холестерина

Препараты против повышенного холестерина часто приводят к дефициту коэнзима Q10. Почему вещество необходимо организму, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт, кардиолог и эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины Елена Коршун.

Прием статинов

Фото: 123RF/ratmaner

Статины – препараты, которые предотвращают формирование холестериновых бляшек в сосудах. Однако такие лекарства часто приводят к побочным эффектам: слабости и боли в мышцах, рассказала Елена Коршун.

При нежелательной реакции организма к статинам необходимо добавить прием коэнзима Q10, отметила врач.

Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, который отвечает за выработку энергии. Его количество в организме уменьшается, когда человек начинает использовать препараты против холестериновых бляшек. При этом установлено, что уже через месяц после приема статинов количество коэнзима может упасть на 50–80%.
Елена Коршун
врач-терапевт, кардиолог, эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины

Воздействие коэнзима

Фото: 123RF/akkamulator

Количество антиоксиданта Q10 снижается с возрастом. Молодой организм способен синтезировать до 300 миллиграммов кофермента в сутки, но после 30 лет объем уменьшается. При крайне низкой выработке (до 70 миллиграммов) клетки гибнут, что провоцирует старение, объяснила врач.

При дефиците коэнзима страдает здоровье сердца, так как антиоксидант обеспечивает орган энергией, улучшает его сократительную функцию и кровообращение. Помимо этого, кофермент восстанавливает организм после заболеваний, а также физических и эмоциональных нагрузок.
Елена Коршун
врач-терапевт, кардиолог, эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины

Коэнзим Q10 доступен в разных формах, но врач рекомендует принимать его в капсулах. Также вещество является жирорастворимым соединением, поэтому в составе препарата должно быть масло, например кокосовое. Это улучшит усвоение антиоксиданта. При выборе лекарства важно обращать внимание на производителей с хорошей репутацией и международными стандартами качества, заключила Коршун.

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