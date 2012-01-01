Терапевт Коршун назвала правила приема статинов

Препараты против повышенного холестерина часто приводят к дефициту коэнзима Q10. Почему вещество необходимо организму, рассказала в программе "Доктор 24" врач-терапевт, кардиолог и эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины Елена Коршун.

Прием статинов

Статины – препараты, которые предотвращают формирование холестериновых бляшек в сосудах. Однако такие лекарства часто приводят к побочным эффектам: слабости и боли в мышцах, рассказала Елена Коршун.

При нежелательной реакции организма к статинам необходимо добавить прием коэнзима Q10, отметила врач.





Елена Коршун врач-терапевт, кардиолог, эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины Коэнзим Q10 – мощный антиоксидант, который отвечает за выработку энергии. Его количество в организме уменьшается, когда человек начинает использовать препараты против холестериновых бляшек. При этом установлено, что уже через месяц после приема статинов количество коэнзима может упасть на 50–80%.

Воздействие коэнзима

Количество антиоксиданта Q10 снижается с возрастом. Молодой организм способен синтезировать до 300 миллиграммов кофермента в сутки, но после 30 лет объем уменьшается. При крайне низкой выработке (до 70 миллиграммов) клетки гибнут, что провоцирует старение, объяснила врач.





Елена Коршун врач-терапевт, кардиолог, эксперт в области комплементарной и предиктивной медицины При дефиците коэнзима страдает здоровье сердца, так как антиоксидант обеспечивает орган энергией, улучшает его сократительную функцию и кровообращение. Помимо этого, кофермент восстанавливает организм после заболеваний, а также физических и эмоциональных нагрузок.

Коэнзим Q10 доступен в разных формах, но врач рекомендует принимать его в капсулах. Также вещество является жирорастворимым соединением, поэтому в составе препарата должно быть масло, например кокосовое. Это улучшит усвоение антиоксиданта. При выборе лекарства важно обращать внимание на производителей с хорошей репутацией и международными стандартами качества, заключила Коршун.

