Врач Фомина назвала главные симптомы дефицита фолиевой кислоты

Дефицит витамина В9 часто встречается при нарушенной работе ЖКТ и во время приема лекарств. Подробнее об этом рассказала заведующая диагностическим отделением Городской клинической больницы №15 Алена Фомина в программе "Доктор 24".
Причины нехватки
Недостаток витамина В9 (фолиевой кислоты) – распространенная проблема. Особенно это касается беременных, рассказала Алена Фомина.
Прием препаратов тоже влияет на уровень фолиевой кислоты: например, антациды, которые используют для лечения изжоги, мешают всасыванию витамина В9. Противосудорожные, гормональные лекарства и некоторые обезболивающие также снижают количество элемента.
Дефицит витамина В9 часто наблюдается у вегетарианцев и веганов из-за особенностей рациона. Курение также повышает риск развития гастритов и язвенной болезни, что негативно отражается на усвоении необходимых веществ.
Симптомы дефицита
Определить недостаток витамина В9 самостоятельно сложно, но есть определенные маркеры. Нехватка элемента сопровождается анемическим синдромом, что приводит к:
- бледности кожи;
- усталости;
- ломкости волос и ногтей;
- повреждениям кожных покровов.
Фолиевая кислота участвует в синтезе РНК (рибонуклеиновая кислота. – Прим. ред.) и ДНК. То есть вещество влияет на кроветворную ткань, эпителий и мужские половые клетки, предупредила врач.
Также витамин В9 играет ключевую роль в образовании эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Поэтому при дефиците нарушается свертываемость крови, повышается риск развития тромбозов, инфарктов и инсультов.
Восполнить нехватку элемента можно с помощью продуктов. Рекомендовано добавить в рацион листовую зелень (шпинат, укроп и петрушку), печень, бобовые и грецкие орехи, заключила Фомина.