Врач Фомина назвала главные симптомы дефицита фолиевой кислоты

Дефицит витамина В9 часто встречается при нарушенной работе ЖКТ и во время приема лекарств. Подробнее об этом рассказала заведующая диагностическим отделением Городской клинической больницы №15 Алена Фомина в программе "Доктор 24".

Причины нехватки

Недостаток витамина В9 (фолиевой кислоты) – распространенная проблема. Особенно это касается беременных, рассказала Алена Фомина.





Алена Фомина заведующая диагностическим отделением Городской клинической больницы №15 Также дефицит вещества наблюдается у людей с заболеваниями кишечника: при болезни Крона или колитах. У таких пациентов всасывание фолиевой кислоты может быть нарушено, особенно если были операции на органах ЖКТ.

Прием препаратов тоже влияет на уровень фолиевой кислоты: например, антациды, которые используют для лечения изжоги, мешают всасыванию витамина В9. Противосудорожные, гормональные лекарства и некоторые обезболивающие также снижают количество элемента.

Дефицит витамина В9 часто наблюдается у вегетарианцев и веганов из-за особенностей рациона. Курение также повышает риск развития гастритов и язвенной болезни, что негативно отражается на усвоении необходимых веществ.

Симптомы дефицита

Определить недостаток витамина В9 самостоятельно сложно, но есть определенные маркеры. Нехватка элемента сопровождается анемическим синдромом, что приводит к:

бледности кожи;

усталости;

ломкости волос и ногтей;

повреждениям кожных покровов.

Фолиевая кислота участвует в синтезе РНК (рибонуклеиновая кислота. – Прим. ред.) и ДНК. То есть вещество влияет на кроветворную ткань, эпителий и мужские половые клетки, предупредила врач.

Также витамин В9 играет ключевую роль в образовании эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов. Поэтому при дефиците нарушается свертываемость крови, повышается риск развития тромбозов, инфарктов и инсультов.

Восполнить нехватку элемента можно с помощью продуктов. Рекомендовано добавить в рацион листовую зелень (шпинат, укроп и петрушку), печень, бобовые и грецкие орехи, заключила Фомина.

