Врач Белаш: самостоятельное удаление акне может привести к повреждениям кожи

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Самостоятельное удаление акне может привести к серьезным последствиям вплоть до повреждений на коже, которые могут сохраняться до нескольких лет. Об этом заявила в беседе с "Газетой.ру" дерматолог, трихолог София Белаш.

По словам врача, выделяют несколько форм: комедональное акне, характеризующееся обилием черных точек, папуло-пустулезные акне, проявляющиеся гнойничками, а также узловатые, или конглобатные акне, с болезненными узлами, которыми могут оставлять рубцы после заживления.

Акне, отметила Белаш, относятся к особой группе заболеваний, известных как "психосоматические дерматозы". Высыпания на открытых участках кожи могут спровоцировать снижение самооценки, нарушение социальных взаимодействий и рост тревожности. При этом степень тяжести акне не всегда коррелирует с уровнем стресса, пояснила она.

Эксперт обратила внимание, что самостоятельным удалением акне занимаются те, кто стремится избавиться от воспалений на коже. Многие пациенты сначала пробуют решить проблемы с помощью различных средств по уходу, народных методов или пытаются выдавить прыщи или угри.

Однако, продолжила врач, механическое вмешательство приводит к повреждению кожи, что может вызвать инфекции. Кроме того, в домашних условиях сложно обеспечить необходимую стерильность инструментов, что также способно привести к присоединению инфекции. А кожные инфекции, отметила Белаш, могут проявляться покраснением, отечностью и гнойными воспалениями.

Другое серьезное последствие выдавливания – образование рубцов и пигментации, уточнила специалист. Следы акне могут проявляться в виде темных пятен или рубцов, что ухудшает внешний вид кожи. Такие изменения могут сохраняться на коже в течение нескольких месяцев или лет, требуя длительных и дорогих процедур для устранения, сказала дерматолог.

Кроме того, механическое воздействие на коже может спровоцировать новые высыпания. Бактерии, распространяющиеся при попытках выдавливания угрей, способны вызвать воспаления и более обширные высыпания.

Говоря о современных методах удаления акне, Белаш упомянула механическую чистку лица, позволяющую удалить загрязнения и избыток себума. Также косметологи применяют химические пилинги с различными кислотами, которые помогают отшелушить омертвевшие клетки кожи, выровнять ее рельеф и очистить поры.

"Аппаратные методики, такие как фототерапия с применением синих и красных световых спектров, эффективно борются с бактериями, вызывающими акне. Кроме того, косметологи могут рекомендовать препараты местного действия, содержащие ретиноиды и антибиотики, для долгосрочного контроля состояния кожи", – рассказала собеседница издания.

В заключение она напомнила о важности профессионального подхода к лечению акне. Дерматологи и косметологи знают о современных методах и продуктах, позволяющих им разрабатывать индивидуальные терапевтические программы, обеспечивающие быстрое и эффективное избавление от акне, уточнила врач.

Ранее дерматовенеролог Виталий Охлопков заявил, что одной из главных причин акне являются гормональные нарушения, вызванные дисбалансом андрогенов и эстрогенов. Дисбаланс запускает воспаления и выработку кожного сала. В юности это явление считается нормальным, однако во взрослой жизни с такой проблемой стоит обратиться к специалисту, предупредил Охлопков.