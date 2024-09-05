Дерматолог прокомментировала тренд на употребление чеснока от прыщей

На Западе зумеры массово едят чеснок и даже намазывают им лицо, чтобы избавиться от прыщей. Новый тренд завирусился в соцсетях. Молодые люди буквально каждый день употребляют овощ, чтобы уменьшить высыпания на коже, и устраивают челленджи.

Насколько это действенный метод борьбы с акне? Почему чеснок опасно наносить на лицо? На эти и другие вопросы ответила дерматолог-косметолог, врач высшей категории Лидия Гаевская.

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