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05 сентября, 14:30

Общество

Дерматолог прокомментировала тренд на употребление чеснока от прыщей

Дерматолог прокомментировала тренд на употребление чеснока от прыщей

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На Западе зумеры массово едят чеснок и даже намазывают им лицо, чтобы избавиться от прыщей. Новый тренд завирусился в соцсетях. Молодые люди буквально каждый день употребляют овощ, чтобы уменьшить высыпания на коже, и устраивают челленджи.

Насколько это действенный метод борьбы с акне? Почему чеснок опасно наносить на лицо? На эти и другие вопросы ответила дерматолог-косметолог, врач высшей категории Лидия Гаевская.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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