Дерматолог Галлямова: морщины могут появиться к 18 годам из-за косметики в детстве

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Использование косметики в детском возрасте может привести к появлению пигментных пятен и морщин на лице к 18–20 годам. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

"В 8–10 лет кожа еще детская, по строению очень сильно отличающаяся от взрослой. Если использовать агрессивные средства – например, ретинолы, отшелушивающие скрабы, различные пилинги, – то я как дерматолог категорически против, так как это приводит к пересушиванию детской кожи", – объяснила она.

По словам специалиста, агрессивное воздействие косметики способно привести к нарушению микробиома кожи, что, в свою очередь, ускоряет процесс старения. Как отметила врач, из-за этого уже в 14–15 лет появляются пигментные пятна.

Кроме того, продолжила Галлямова, из-за неправильного ухода в детском возрасте может возникнуть контактный или аллергический дерматит.

"Важно сохранить физиологическую поверхность кожи. В возрасте 8–10 лет самое главное – это фотозащита и увлажнение", – сказала она.

Для очищения кожи дерматолог рекомендует выбирать мягкие пенки.

Ранее французская косметическая компания L'Oreal приняла решение отозвать из продажи все партии своего средства от акне Effaclar Duo из-за того, что в нем содержится перекись бензоила. Она помогает в лечении акне, так как убивает бактерии на коже. Однако, по информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вещество в больших количествах может вызывать лейкемию.

