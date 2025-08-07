Юрист Георгиева рассказала, в каких случаях могут лишить наследства

Фото: 123RF/veerasakpiyawatanakul

Наследники, признанные "недостойными", а также бывшие супруги и лишенные родительских прав не имеют права на получение наследства. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее жительнице Новокузнецка отказали в наследстве, так как она полностью перестала общаться с отцом и по этой причине не сразу узнала о его смерти. Верховный суд признал это правомерным основанием для такого решения, сообщили РИА Новости.



Георгиева в свою очередь отметила, что в наследственных делах главную роль играет родство.





Алла Георгиева юрист Оно подтверждается свидетельством о рождении либо об установлении отцовства. Или же, например, судебным решением, если женщина родила вне брака, а отец отказался от ребенка, но суд подтвердил родство.

При этом, если жена в браке родила от другого мужчины, младенец автоматически будет признан ребенком ее мужа и его наследником, добавила юрист.

"Однако дети остаются наследниками несмотря на то, что их родители после развода по закону теряют родственные связи и не могут претендовать на имущество бывшего супруга", – пояснила эксперт.

Лишить же наследства может сам наследодатель, если напишет об этом в завещании или просто не укажет человека в нем, подчеркнула Георгиева. Также взрослые, которые были лишены родительских прав, не могут получить имущество и другие ценности своего ребенка, отметила юрист.





Алла Георгиева юрист Кроме этого, родственник, который по суду был признан "недостойным наследником", тоже лишается возможности иметь что-либо. Такое, например, может произойти, если доказано, что он пытался убить наследодателя или хотел подделать завещание.

При этом дети "недостойного" наследника тоже не смогут претендовать на имущество умершего, подчеркнула специалист.

Ранее Алла Георгиева предупредила, что при наследовании имущества следует тщательно проверять, не было ли у умершего просрочек по платежам. Задолженность по алиментам и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не придется, а вот кредиты, займы, долги по коммуналке и налогам лягут на плечи наследника.

