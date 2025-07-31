В России увеличили штрафы для безответственных родителей

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В России в несколько раз выросли штрафы для родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию детей. Закон, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на портале правовых актов.

Изменения коснулись статьи 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Теперь за безответственное отношение родители или законные представители несовершеннолетних будут платить штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Раньше размер штрафа составлял от 100 до 500 рублей.

Также в России могут ввести административную ответственность для родителей, публикующих в Сети фотографии и видео с употреблением алкоголя в присутствии детей. С инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его мнению, такие действия формируют у детей искаженное представление о нормах поведения. Кроме того, Иванов считает, что публикация подобных фото создает иллюзию нормальности употребления алкоголя, что недопустимо.

Депутат предложил за первое нарушение штрафовать и предупреждать родителей, а при повторении инцидентов рассматривать вопрос о лишении родительских прав.

