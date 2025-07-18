В РФ предложили штрафовать родителей за фото в Сети с алкоголем и детьми

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Административную ответственность необходимо ввести в РФ для родителей, которые публикуют в Сети фотографии и видео с употреблением алкоголя в присутствии детей. Об этом заявил Life.ru депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.

"Сегодня мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда взрослые, не задумываясь о последствиях, выставляют напоказ свое употребление алкоголя рядом с детьми. Это не просто безответственно – это формирует у подрастающего поколения искаженное представление о нормах поведения", – считает депутат.

По словам Иванова, публикация таких фото в соцсетях создают иллюзию нормальности подобного поведения. Он отметил, что не может быть отдыхом демонстрация матери с бокалом вина на фоне купающегося ребенка. Депутат подчеркнул, что дети и алкоголь несовместимы. Поэтому это должно быть четко прописано в законодательстве.

Он также отметил, что в настоящее время в обществе есть люди, которые неравнодушно относятся к подобным ситуациям. Они делают замечания таким родителям. Однако нельзя перекладывать ответственно на сограждан.

"Государство должно защитить детей от пропаганды алкоголя в собственной семье", – заявил Иванов.

Депутат считает, что родителей за первое нарушение надо штрафовать и предупреждать. Если инциденты будут повторяться, тогда рассматривать вопрос о лишении родительских прав.

Ранее сообщалось, что в России могут в 10 раз увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках. В Госдуме считают, что нынешний штраф в 500–1 500 рублей не останавливает нарушителей. В связи с этим необходимо установить санкции в размере 5 000 рублей. Однако если и такая сумма не сможет остановить, тогда ужесточить ответственность.