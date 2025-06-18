Подростки в России стали заменять энергетики другими тонизирующими продуктами

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Подростки ищут альтернативу энергетическим напиткам в порошках, мороженом и батончиках, которые содержат те же ингредиенты, что и энергетики.

Как рассказала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова, из обращений граждан она узнала о существовании "энергетического мороженого". В его состав входят кофеин и таурин. Депутат подчеркнула, что это представляет собой проблему, поскольку такое мороженое маскируется под безобидные продукты.

"Дети, не осознавая вреда от стимулирующих веществ, приобретают его, а продавцы часто не проверяют возраст, игнорируют маркировку "18+", – передает слова Лантратовой RT.

Однако заслуженный юрист России Иван Соловьев отметил, что не имеет значения, похожа данная продукция на энергетики или нет, так как по закону она абсолютно легальна. Он обратил внимание на то, что напитком является жидкость, предназначенная для питья. Из-за этого батончики, смеси порошков, мороженое и жевательные таблетки не попадают под действие закона, запрещающего продажу энергетиков подросткам.

Ранее Лантратова призвала проверить продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. По словам депутата, в соцсетях активно обсуждается возможность обхода установленного запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков.