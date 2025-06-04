СФ одобрил штрафы до 500 тыс руб за продажу энергетиков детям

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Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 500 тысяч рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Новой нормой дополняется Кодекс РФ об административных правонарушениях.

По новым правилам за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка гражданам придется оплатить штраф в размере до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф будет до 200 тысяч, а для юридических – до 500 тысяч рублей.

Административными делами по таким нарушениям будут заниматься органы исполнительной власти субъектов страны соответствующего направления. При этом в полиции смогут рассматривать такие дела при непосредственном обнаружении ими признаков правонарушений.

Норма вступит в силу со дня официального опубликования закона.

В 2024 году Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетические. Он вступил в силу 1 марта 2025 года.

После принятия этой меры Минцифры РФ предложило использовать биометрию для подтверждения возраста при онлайн-продаже энергетиков и при их покупке через вендинговые автоматы. Изменения внесут в закон о запрете продажи таких напитков несовершеннолетним. Покупатели должны будут регистрироваться в Единой биометрической системе через "Госуслуги: биометрия" или в банках.