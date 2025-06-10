Депутат ГД Лантратова призвала МВД проверить продажу детям энергетического мороженого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова призвала проверить продажу несовершеннолетним мороженого с содержанием кофеина и таурина. Свое обращение депутат направила министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Несмотря на установленную маркировку производителя 18+, не во всех случаях продавцы требуют документального подтверждения возраста покупателя", – говорится в документе.

Депутат попросила Колокольцева поручить ужесточить контроль в целях пресечения подобных нарушений. По словам Лантратовой, в соцсетях активно обсуждается возможность обхода установленного запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям. Поправки внесены в КоАП России. Теперь штраф за продажу энергетических напитков несовершеннолетним для физлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч.