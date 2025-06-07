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Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу энергетиков детям. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Поправки внесены в КоАП России. Согласно им, штраф за продажу энергетических напитков несовершеннолетним для физлиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 100 до 200 тысяч, для юрлиц – от 300 до 500 тысяч. Закон вступает в силу с момента опубликования.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, устанавливающий наличие в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков предупреждения об их вреде. Поправки предлагается внести в закон "О рекламе".

Новая статья будет устанавливать требования к продолжительности и площади предупреждения, говорится в пояснительной записке. Кроме того, согласно проекту, в РФ также появится ответственность за нарушение новых норм для рекламодателя и рекламораспространителя.