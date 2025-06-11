Депутат Миронов предложил увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России хотят ужесточить ответственность за употребление спиртных напитков на детских площадках, увеличив размер штрафа в 10 раз. С соответствующей инициативой выступил лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

Инициативу о мерах по борьбе с алкоголизмом в общественных местах он направил в Госдуму. По мнению чиновника, нынешний штраф в 500–1 500 рублей не останавливает нарушителей.

Он предложил поднять минимальный штраф до 5 000 рублей. В случае неэффективности инициативы – ужесточить ее.

"Сидят, шумят, распивают, детей и родителей на площадках как будто бы не замечают, и начинаются конфликты с жалобами участковым и вызовами нарядов полиции", – заявил Миронов в беседе телеграм-каналом SHOT.

В рамках борьбы с алкоголизмом депутат Госдумы Андрей Свинцов ранее выступил с идеей, запрещающей продажу алкоголя по воскресеньям. Согласно проекту, изменения могут внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

В пояснительной записке Свинцов сообщил, что в последние годы в России зафиксировали увеличение объемов продажи и потребления алкогольной продукции. Тем не менее в некоторых субъектах страны уже принимаются меры по ограничению реализации спиртных напитков.