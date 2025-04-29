В Красноярском крае планируют сократить на три часа время продажи алкоголя

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Время продажи алкоголя планируют сократить на три часа в Красноярском крае. Правительство региона уже вышло с инициативой в краевой парламент, сообщает РИА Новости, ссылаясь на губернатора региона Михаила Котюкова.

"Мы вышли сейчас на возможность ограничения времени для продажи алкоголя. На этом настаивали коллеги из правоохранительных органов и их поддерживали медики", – сказал глава региона, добавив, что установленный лимит продажи алкоголя предлагают скорректировать с 10:00 до 21:00.

Котюков также рассказал, что хотят ввести полное ограничение в определенные дни. Например, в День знаний и День защиты детей.

"Такие инициативы правительство края сегодня внесло в Законодательное собрание", – подчеркнул губернатор.

На данный момент в регионе продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект, запрещающий продажу алкоголя по воскресеньям. Согласно проекту, изменения могут внести в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

В пояснительной записке Свинцов сообщил, что в последние годы в России зафиксировали увеличение объемов продажи и потребления алкогольной продукции. Тем не менее в некоторых субъектах страны уже принимаются меры по ограничению реализации спиртных напитков.