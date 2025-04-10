Собянин рассказал, как город системно борется с нелегальным оборотом алкоголя

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Москва системно борется с нелегальным оборотом алкоголя, в том числе с помощью платформы "Открытый контроль", помогающей вести бизнес без нарушений. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.



"Одна из самых сложных сфер торговли – продажа алкогольной продукции. Как показывает практика, почти 70% предпринимателей начинают соблюдать все требования только после мер воздействия", – поделился мэр.

По его словам, одной из таких мер являются штрафы. За одно нарушение они могут доходить до 3 миллионов рублей.



Кроме того, столичный департамент торговли и услуг, а также надзорные органы организовали в городе масштабную кампанию по профилактике нарушений. Также созданы специальные телеграм-каналы, где можно следить за изменениями в законодательстве и задавать вопросы.



"На платформе "Открытый контроль" разработан онлайн-калькулятор оценки вероятности нарушения обязательных требований. Создан сервис "Самообследование", – добавил Собянин.



Помимо этого, владельцы бизнеса могут пригласить специалистов контролирующих органов в торговую точку с профилактическим визитом. Они дадут необходимые рекомендации для устранения нарушений и не будут выдавать предписания.



Мэр подчеркнули, что профилактическая работа дает результаты. В прошлом году в столице было изъято на 40% меньше нелегального алкоголя, чем в 2023-м.



"Но самое важное – контрафакт не попал на стол потребителям. Системная борьба с нелегальным оборотом алкоголя защищает горожан", – заключил Собянин.

Ранее депутат ГД Султан Хамзаев предложил приостанавливать деятельность торговой точки в случае, если она даже один раз продала алкогольную продукцию без лицензии. По мнению парламентария, предприниматели должны понимать строгость закона и неотвратимость наказания. Кроме того, они должны ощущать реальные последствия от нарушения закона.