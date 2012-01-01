Депутат Дрожжина усомнилась в возможности самозапрета на покупку алкоголя

В Госдуме предложили установить самозапрет на покупку спиртного по аналогии с таким же ограничением на выдачу кредитов. По мнению автора инициативы, мера повысит уровень здоровья населения. Возможно ли применение такой схемы в борьбе с алкогольной зависимостью, разбиралась Москва 24.

Успешный опыт

С предложением ввести самозапрет на покупку алкогольной продукции выступил зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов. По мнению парламентария, это будет способствовать достижению национальных целей в области здоровья жителей. Он подчеркнул, что такая же мера в сфере кредитования уже демонстрирует успех.

"Здоровый образ жизни – это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин", – напомнил Хамитов.





Амир Хамитов депутат Госдумы И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок.

А средства, сэкономленные на отказе от алкоголя, депутат рекомендовал потратить на посещение фитнес-залов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина в беседе с Москвой 24 назвала подобную инициативу трудноосуществимой.





Юлия Дрожжина депутат Госдумы Мне пока многое непонятно. Как человек сможет сначала этот запрет ввести? В течение какого срока и при каких условиях он сможет с себя его снять? Как получится доказать, что он делает это осознанно и добровольно? И как граждане будут проверяться на самозапрет в магазинах?

При этом она указала, что любая инициатива, направленная в русло оздоровления нации, всегда приветствуется. Но каждую идею нужно рассматривать с разных сторон, в том числе насколько она вообще выполнима, заключила Дрожжина.

"Запретный плод сладок"

В то же время психолог Александр Кичаев в беседе с Москвой 24 заявил, что самозапрет на покупку алкоголя работать не будет, потому что россияне легко смогут его обойти.

"Если мы говорим о людях зависимых, которые в периоды просветления установили для себя такой запрет, они смогут найти тысячи вариантов обойти ограничение. Например, попросить купить алкоголь кого-нибудь другого", – объяснил специалист.

Что касается изредка выпивающих, психолог указал, что установление самозапрета может, наоборот, привлечь к алкоголю излишнее внимание и привести к эффекту, обратному задуманному.





Александр Кичаев психолог Запретный плод сладок. Любое ограничение – это всегда подчинение собственной индивидуальности каким-то общественным табу. И рано или поздно личность человека начнет бунтовать.

Вместе с тем психолог Андрей Зберовский заявил, что человек без зависимости может самостоятельно полностью отказаться от употребления алкоголя, не прибегая к дополнительным ресурсам. В беседе с Москвой 24 он перечислил несколько шагов на пути к этой цели.

Начать специалист рекомендовал с четко принятого и обоснованного решения: прежде всего человек должен понять, почему ему нельзя пить, пояснил Зберовский.

"Вторым пунктом необходимо уйти от выпивающего круга общения. Постоянное столкновение с соблазном не будет способствовать поставленной цели", – добавил психолог.





Андрей Зберовский психолог В-третьих, необходимо изменить поддерживающую инфраструктуру. То есть найти альтернативное занятие, которое принесет чувство глубокого удовлетворения и счастья.

Говоря о людях с алкогольной зависимостью, Зберовский подчеркнул, что они в подавляющем большинстве случаев не способны самостоятельно справиться с проблемой. И самозапрет им не поможет. Алкоголизм – это болезнь, которая требует активного вмешательства специалистов, заключил психолог.