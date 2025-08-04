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04 августа, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа

Сергей Собянин: к 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа

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К началу учебного года в Москве откроется 51 обновленная школа. Как отметил Сергей Собянин, обновление школ проходит по единому стандарту, с акцентом на комфорт, безопасность и технологичность.

Все учебные заведения получили современное оснащение и новую образовательную среду. В этом году в столице построили или обновили больше сотни школ, а в следующем работы планируется провести почти в двухстах учебных заведениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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